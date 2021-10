Alessandra Mussolini (unico punto di domanda dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle) ha minacciato di lasciare il programma dopo una battuta via social fatta da Selvaggia Lucarelli.

Chiamata da Milly Carlucci per ricoprire il ruolo di “commentatrice a bordo campo senza posto fisso” al pari di un Alberto Matano ed una Roberta Bruzzone qualsiasi, Alessandra Mussolini di tanto in tanto è interpellata dalla conduttrice per dire la sua. Ed ovviamente, non avendo un posto fisso, lo fa girovagando per lo studio e inveendo contro la giuria. In particolar modo Selvaggia Lucarelli.

Proprio oggi la giornalista, rispondendo ad una domanda posta da un follower su Instagram (“Perché la Mussolini a Ballando? Perché?“) ha risposto: “Le dittature finiscono prima o poi“. Frecciatina che non è affatto piaciuta ad Alessandra Mussolini, fino a ieri omofoba (“meglio fascista che f***o“) ed oggi paladina dei diritti LGBT, che sempre via social ha minacciato di lasciare Ballando con le Stelle. “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare“.

Ovviamente nessuno ci crede.

Credici! — Stefania Orlando (@stefyorlando) October 20, 2021

Due ore a sbeffeggiare @stanzaselvaggia sulla pista con battute che Martufello è Fran Lebowitz.

Poi basta una stories con una risposta brillante per provocare un ritiro?

Ma siamo seri dai… — Domenico Marocchi (@domenicomarock) October 20, 2021

Mussolini…180.000 provocazioni. Lucarelli imperturbabile. Poi @stanzaselvaggia con una storia ha provocato l’uscita di Mussolini dal programma. Chi è la regina? 😂 — zukosky (@zukosky10) October 20, 2021

