Alessandra Mussolini abbandona le prove di Tale e Quale Show: “Si rifiuta di fare l’imitazione”

Alessandra Mussolini ha appena abbandonato le prove di Tale e Quale Show. A darne l’annuncio è stato il suo manager, Nando Moscariello, che su Instagram ha scritto che la sua assistita si sarebbe rifiutata di imitare sua zia Sophia Loren, personaggio che le è stato abbinato dalla produzione.

“Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”.

Il malcontento di Alessandra Mussolini risalirebbe addirittura a venerdì sera, subito dopo la puntata. A scriverlo è stato Davide Maggio: ”

“Il panico è scoppiato già nel post puntata di venerdì scorso, dopo che la Mussolini ha appreso l’identità del nuovo personaggio da imitare. Vi diciamo di più: questa mattina la concorrente ha bloccato le prove previste di trucco e parrucco e se n’è andata”.

Alessandra Mussolini ha imitato Sophia Loren a Domenica Live nel 2020

Ma come da loro sottolineato, l’ex parlamentare in passato ha già imitato sua zia Sophie Loren. Lo ha fatto due anni fa a Domenica Live.

“Non se la sente di imitare sua zia, eppure l’ha già fatto. Nel 2020, ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, imitò Sophia Loren, ricalcandone look e movenze sulle note di Mambo Italiano, indimenticata scena del film Pane, amore e… con l’attrice al fianco di Vittorio De Sica. “Un omaggio a mia zia, ineguagliata e ineguagliabile” dichiarò a fine esibizione la stessa Mussolini. Che succede, invece, oggi?”.

L’ha imitata in un programma pomeridiano, perché non farlo in uno più importante della prima serata di Rai1?

Nella prima esibizione di #DomenicaLike a #DomenicaLive, Alessandra Mussolini balla e canta Mambo Italiano nei panni di sua zia Sophia Lorenhttps://t.co/raZjqG3Z2f — Domenica Live (@domenicalive) February 18, 2020