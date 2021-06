Alessandra Mussolini ad aprile ha sostenuto la campagna a favore del DDL Zan, ma non ha convinto tutti, soprattutto Selvaggia Lucarelli. Intervistata da Alessio Poeta per Chi, l’ex parlamentare ha spiegato questa sua nuova posizione.

“Ho aderito a una campagna per una battaglia che considero più che giusta. Niente di straordinario, tra l’altro, visto che è sempre stato il leitmotiv della mia esistenza. Oggi più che mai bisogna combattere tutti assieme le tante discriminazioni che, purtroppo, esistono ancora.

Una legge che limita la libertà? No! Sono dell’idea che, in questo caso specifico, la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri.

Occorre iniziare oggi per le generazioni future. Ogni rivoluzione culturale necessita di tempi molto lunghi e su questo dissento da chi vorrebbe cambiare sempre tutto e subito. Se si pensa che ancora oggi la donna viene accompagnata all’altare, dal padre, e viene consegnata al futuro marito”.

Conosco bene il passato di Alessandra Mussolini e so che molti dei miei lettori non sono convinti da questa sua apertura. Nonostante tutto io voglio crederle e sono convinto che solo gli imbecilli non cambino idea. Speriamo di leggere presto dichiarazioni simili anche da altre politiche (Giorgina mi senti?).

“Alessandra Mussolini”: Perché si è espressa a favore dell’approvazione del ddl Zan pic.twitter.com/FaebHZGMNe — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 16, 2021

Alessandra Mussolini: dalle adozioni gay al Pride.

“Sì alle adozioni. I bambini abbandonati negli istituti sono la peggiore sconfitta di ogni società. L’amore deve prevalere su tutto.

Se mio figlio mi dicesse che è gay? Sarebbe normalità, per me conta, oggi più che mai, solo ed esclusivamente la loro felicità.

Il Pride? Trovo che musica e colori siano la migliore cura dopo un periodo buio e triste come quello dal quale stiamo faticosamente tentando di uscire. Mi auguro che questo spirito si riversi in ogni manifestazione, politica e non. Se mi chiamasse come madrina andrei”.