Alessandra Mastronardi fidanzata con imprenditore greco

Alessandra Mastronardi si è fidanzata con Alessandro Pirounis, un imprenditore di origini greche. La notizia è stata resa nota da Chi Magazine, che rivela che l’attrice campana ha iniziato una nuova relazione sentimentale dopo la fine del suo matrimonio con Gianpaolo Sannino.

La coppia è uscita allo scoperto lo scorso 13 gennaio, quando si è presentata unita a Pitti Uomo, all’evento organizzato dallo stilista Brunello Cucinelli. La nascita della love story conferma che le nozze con Sannino sono definitivamente giunte al capolinea. Mastronardi e l’ex marito non hanno mai annunciato pubblicamente la rottura, mantenendo massimo riserbo sulla loro situazione privata.

Mastronardi e Sannino si erano fidanzati in giovane età, si erano persi di vista e poi ritrovati dopo 17 anni, decidendo di dare seguito al loro amore giovanile. Si sono sposati nella chiesa di Santa Sofia, ad Anacapri, ma l’incantesimo è stato rotto solamente dopo pochi mesi di vita sotto il tetto coniugale.

Il rapporto stava attraversando una fase di pesante crisi quando Alessandra decise di rimuovere dal suo profilo Instagram le foto con il dentista e di levare la fede coniugale. La love story si sarebbe chiusa definitivamente a fine 2024. Sia Mastronardi sia Sannino non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione relativa alla rottura e i motivi che li hanno spinti ad allontanarsi sono ignoti. Ora l’attrice ha ritrovato ristoro sentimentale tra le braccia del seducente imprenditore greco.