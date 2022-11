Alessandra Destefanis è la prima transgender a partecipare a Ex On The Beach Italia

La quarta stagione di Ex On The Beach Italia (ebbene sì, sono già arrivate a quattro) è pronta a debuttare e nel cast ci sarà anche Alessandra Destefanis, la prima concorrente transgender che partecipa al format.

“Sono Alessandra, ho ventiquattro anni [ne ha in realtà ventisei, ma ama togliersene due, ndr], vengo da Torino e nella vita ne combino di tutte. Mi piace stare in giro, mi piace essere bella e mi piace farmi guardare. Blondie è il mio soprannome, me lo sono anche tatuata addosso!”.

Alessandra Destefanis è una modella e una creator di contenuti per OF ed ha le idee molto chiare: “Cuccioli di Ex On The Beach be ready perché sta arrivando Blondie a mangiarvi! Gnam!”

Nella clip di presentazione non ha mai detto di essere transgender, ma lo ha fatto capire.

“Blondie per un periodo è stato il mio alter ego. Alessandra era una timida, invece Blondie era una cazzuta. Lei è stata per molto tempo il mio alter ego che mi ha legittimato di fare cose che non avrei mai fatto. Io mi amo ovviamente, mi sono costruita da sola a partire dalla mia vita, dal mio fisico, al mio viso. Quando mi guardo allo specchio dico: wow sei bella. Per un periodo ho avuto una relazione con una ragazza, ma poi ho capito che mi trovo molto di più con gli uomini”.

A farle outing è stata proprio la sua clip di presentazione pubblicata da MTV: (“E tra i protagonisti della stagione 4 dello show c’è Alessandra Destefanis, che è conosciuta anche come Blondie: ha 24 anni e arriva da Torino. Lavora come modella ed è la prima persona transgender a partecipare a Ex On The Beach Italia“).

Il suo arrivo nel reality arriva in contrapposizione alle confessioni di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip, dove ha più volte detto di aver avuto numerosi fidanzati che in pubblico si vergognavano di dirlo. Qua gli ex di Alessandra non solo non si vergognano, ma ci partecipano pure insieme ad un reality.