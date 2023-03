Alessandra DeMichelis: la sua reazione alla sua frase “i poveri dovrebbero bruciare all’inferno”

Alessandra DeMichelis è una delle nuove concorrenti della nuova edizione di Pechino Express che debutterà domani su Sky. Un nome sconosciuto ai più che partecipa all’adventure game in coppia con Lara Picardi. Le due formano la coppia degli Avvocati. Al maschile, nonostante siano due donne, per volontà di loro stesse.

“Ho vissuto in un ambiente in cui ho sempre sognato di fare l’avvocato e non mi è mai passato in mente di parlare di avvocata. E’ sempre stato così. Non capisco perché ragionare di questo nel 2023, ci sono cose più importanti. E’ nell’uso, non ho mai sentito in tribunale rivolgersi a qualcuno come avvocata o la giudice, quindi”.