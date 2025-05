Alessandra Ciccariello risponde all’hater: ‘Non siamo dimenticati!’

Alessandra Ciccariello, conosciuta come Ale per la sua partecipazione alla 21esima edizione di Amici, ha risposto a un hater su TikTok che l’ha accusata di essere "finita nel dimenticatoio". In una dichiarazione, Alessandra ha sottolineato che lei e i suoi colleghi hanno firmato contratti discografici importanti e stanno continuando a lavorare nel settore musicale. Ha citato alcuni esempi di successo tra i suoi ex compagni, come Alex, giunto in finale a Sanremo Giovani, e Nicol, che ha aperto concerti di Jovanotti, inclusi quelli all’Arena di Verona.

Alessandra ha anche invitato i critici a non fermarsi alla visione del talent show, spiegando che molti artisti continuano a produrre musica dopo il programma. Ha difeso l’importanza della musica, affermando che non è un’attività temporanea, ma una passione duratura. Ha poi richiamato l’attenzione sul fatto che sia lei che Nicol non sono mai arrivate al serale, mentre Alex Wyse ha ottenuto un buon risultato a Sanremo Giovani.

Al di là di loro, ha menzionato altri ex concorrenti come Sissi, che ha partecipato al Festival di Sanremo e LDA, attivo nel panorama musicale. Inoltre, ha citato Nunzio Stancampiano, attualmente protagonista de L’Isola dei Famosi, e Dario Schirone, componente del corpo di ballo di Elodie.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it