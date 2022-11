Alessandra Celentano spiega perché da ragazza le mancavano dei denti

Qualche anno fa su You Tube è spuntato un video di Alessandra Celentano registrato nel 1981. Molti hanno notato che nella clip la coreografa aveva una dentatura non proprio perfetta e anche di questo ha parlato Francesca Fagnani ieri a Belve nell’intervista fatta ad Alessandra Celentano: “Lei parla spesso di difetti estetici. Però su You Tube circola un suo video del 1981. Era una ragazzina giovanissima intervistata con il tutù azzurro. Però come diceva lei, guardandola con il suo sguardo aveva un difetto vistoso, importante ai denti. Addirittura le mancavano alcuni mi sembra. Mi piacerebbe sapere cosa direbbe lei ad un’allieva con quel tipo di problema se si presentasse davanti a lei“.

“Sì certo che ho presente quel video. Ero sdentata pure. Ero orrenda, bocciata. Io ero un disastro. Guardi che ho portato l’apparecchio fisso nell’età più difficile dai 13 ai 15 anni. Anche se ero molto della serie ‘chi se ne frega’. Avevo un canino sopra la gengiva e due denti storti. Quindi mi hanno dovuto togliere due denti, aprire, tirare giù e fare un bel lavoro. Però è stato un disastro all’inizio. Mia madre mi ricordo che quando io ridevo mi diceva ‘Alessandra ti prego chiudi quella bocca’. Io invece me ne fregavo e ridevo, spalancavo la bocca. – ha continuato Alessandra Celentano – Non è che fossi orgogliosa dei miei denti, ma giustamente me ne fregavo altamente. Non avevo quel complesso ad essere onesta.

Cosa direi ad una ragazzina con quel difetto? Avrei detto ‘brava e continua a curarti i denti, lo devi fare’. Se una cosa è curabile come i denti o altre cose migliorabili benissimo. Se non c’è niente da fare è un altro discorso. Se una arriva in sala con i denti così non direi nulla di che. Perché se io critico una cosa dell’aspetto fisico è sempre in funzione della danza”.