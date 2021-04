Ieri l’ex professoressa di Amici Mia Molinari (coreografa che ha lavorato nello show nel 2011) ha scritto un post contro il talent show. Sotto al duro attacco è apparso un like di Alessandra Celentano, poi scomparso dopo poche ore.

“Se questo programma ha così poco da donare al paese, mi chiedo perché la gente continui ad alimentare gli ascolti. Perché se non l’avete capito più si continua a guardare questa trasmissione (che si critichi o meno), più continueranno a prenderci in giro. Perché questa è una farsa. Diamo un segnale molto forte, uniamoci e togliamo ascolti a questo teatrino ridicolo che è mascherato da scuola. Non pensate sia l’ora di dare una svolta e far emergere la vera danza?”