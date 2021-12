Alessandra Celentano è tornata su Twitter (dopo mesi di assenza, l’ultimo tweet risale ad agosto: quando ha chiesto a Maria De Filippi di arruolare Raimondo Todaro ad Amici) per commentare la sua imitazione a Drag Race Italia.

Artefice dell’imitazione è stata Farida Kant durante lo Snatch Game (“Cosa mi contraddistingue? La verità. Perché non parlo io, parlano i fatti: parla la danza!“), che è in realtà una vecchia conoscenza della professoressa di danza. Farida, infatti, nel 2010 ha partecipato ad Amici in classe con Emma Marrone e Stefano De Martino.



Al tweet di Farida Kant “maestra mi perdoni”, Alessandra Celentano ha ironicamente risposto: “favolosa! ti perdono” con tante emoji che applaudono ed un cuore rosso.

Favolosa ! Ti perdono ! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻❤️ — Alessandra Celentano (@Ale_Celentano) December 14, 2021

Alessandra Celentano e Farida Kant, l’evento che le ha riunite dopo Amici

Nel 2010, le due sono state ospiti in una nota discoteca LGBT di Firenze.

“Amici è stata un’esperienza positiva e bellissima, peccato che sia finita così presto. Sono stato catapultato in quel mondo, un ambiente così strano, sembrava un’altra realtà. Chi inviterei a cena fra i miei ex professori di Amici? Ovviamente Alessandra Celentano!”, ha dichiarato nel dicembre del 2009. A domanda diretta “è così cattiva come sembra?“, il ballerino ha risposto: “è molto severa ma è giusta perché la danza è questo, è rigidità. […] Se rifarei un altro reality? Mi basta Amici“. Alessandra Celentano, ospite del medesimo evento, ha aggiunto: “Io non sono cattiva, sono severa: è diverso. Mi disegnano cattiva“.

Ovviamente il mondo della danza sa.