Alessandra Celentano litiga con Malgioglio: “Non stai facendo il tuo lavoro”

Nell’ultima puntata di Amici 24, Alessandra Celentano ha lanciato una sfida, confrontando il fascino della sua allieva Chiara con quello di Francesca, allieva di Deborah Lettieri. Celentano ha sottolineato che i suoi giudizi riguardano esclusivamente la danza e non devono demoralizzare Francesca, ma piuttosto incoraggiarla a migliorarsi. Ha riconosciuto l’impegno di Francesca, ma ha espresso la sua delusione per i progressi non soddisfacenti, affermando che ora ha bisogno di una guida forte. Ha chiarito che il confronto riguarda il fascino e non la tecnica, indicando la ballerina Chiara come esempio di eleganza e bravura.

Cristiano Malgioglio ha immediatamente contestato la lettera di Celentano, dichiarando che il concetto di charme è soggettivo e che non intende votare su chi avesse più charme. La Celentano ha reagito accusando Malgioglio di non adempiere al suo ruolo di giudice, sottolineando che se non può riconoscere il fascino, non dovrebbe essere parte della giuria. Malgioglio ha risposto energicamente, ribadendo il suo diritto di esprimere opinioni e affermando che la lettera di Celentano era inutile. Ha chiarito che non si sente in grado di giudicare il charme, sostenendo che quello che ha visto non era interessante, e ha deciso di non rispondere più a domande sul tema.

Il battibecco tra Malgioglio e Celentano ha creato tensione, rendendoli protagonisti di un’accesa discussione all’interno del programma. La preside ha anche suggerito di licenziare Malgioglio, evidenziando le tensioni tra i due.