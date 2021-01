Dopo una discussione con Elena D’Amario, Alessandra Celentano è sbottata ed ha cacciato la ballerina professionista dalla sua aula. Ovviamente il botta e risposta tra le due ha scatenato una grossa polemica tra i telespettatori del talent Show di Canale 5.

Tra i tanti commenti dei fan di Amici, anche quello di un ex alunno che con la maestra di danza classica ha un passato burrascoso. Nicolai Gorodiskii ha parlato addirittura di bullismo e si è augurato che la Celentano vada via dal programma.

“Brava Elena e brava Lorella. Alessandra Celentano può darsi tutti capiranno che quello che ha fatto è bullismo e la possono denunciare pure! Deve sempre avere ragione! È una antipatica, spero vada via! Nella danza non è arrivata da nessuna parte pure, quindi chi si crede di essere”.

Nicolai continua a regalarci trash anche fuori dalla scuola.



“Avevo dato mandato ad Elena di stare nella tua aula e tu cacciandola è come se avessi cacciato me. Elena non è più una 17enne alunna, ma una ballerina di grande successo, quindi mi aspettavo una collaborazione maggiore. Non posso permettere che ci sia una vessazione di questo tipo, questo è bullismo. Non è possibile”.