Nuovo scontro ad Amici tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. La maestra di classico ieri ha espresso la volontà di mandare in sfida Mattia, nonostante il ragazzo non si sia ripreso del tutto dopo un infortunio: “Esatto, ho in mente una sfida, facciamo scendere Mattia. Devo ancora scegliere il candidato“.

Il ballerino di latino è andato davanti ai banchi dei prof e si è lamentato: “Ho avuto un infortunio, sono stato una settimana con le stampelle, ma sto meglio. Mi sono un po’ ripreso, anche se non riesco ancora a muovere il piede perfettamente. Per questo ho chiesto se fosse possibile aspettare qualche giorno. Anche perché uscire con una sfida dove non ho potuto dare il meglio di me, mi dispiacerebbe molto“.

Raimondo Todaro sbotta contro la collega: “Scena imbarazzante, dici tante cavolate”.

Il maestro di Mattia ha duramente attaccato Alessandra Celentano e l’ha accusata di voler mandare in sfida il suo allievo adesso perché non è al massimo delle forze.

“Cara Alessandra, sono sincero, trovo questa proposta di sfida una roba davvero imbarazzante, per non usare altri termini. Un ipotetico Mattia al serale in forma al 100% diventa pericoloso e problematico per i suoi e quindi dice ‘ora che sta al 10% lo mando via che è meglio’. Io penso questo di te ed è la verità. Perché tu sai benissimo che sono 3 giorni che riesce ad appoggiare appena i piedi e sai che non è pronto. Tu vuoi tirare fuori Mattia dal serale perché per te sarebbe problematico. Sei imbarazzante e te lo ripeto. Dici delle grandi baggianate basta. Dici tante ca**ate. Io al posto tuo mi affosserei. Se non lo metti sotto con la macchina al serale Mattia ci arriva! Ma andiamo avanti con la sfida, tanto Mattia anche al 10% batterà il tuo sfidante”.

Alessandra che vuole cacciare Raimondo non ce la faccio #Amici21 — chiara🎀 (@lvtmvloveyou) February 6, 2022

Alessandra Celentano contro Todaro: “Sei agghiacciante, dici cose gravi, sei un cafone”.

“Mamma mia che esternazioni orrende! Tu pensi sul serio queste cose di me? Quindi credi che io sia una vile e vigliacca. Ascolta, io trovo imbarazzante che lui sia qui da mesi a non fare nulla e chiede sempre settimane in più per le sfide. Penso che non sia corretto che la sua esibizione la balla, però per le gare e le sfide sta male, questo è imbarazzante. Tu Raimondo ti permetti di dire cose pesanti. – ha continuato Alessandra Celentano – Il dottore adesso dice che può ballare! Sei tu che sei imbarazzante e discrimini lui con gli altri. Fammi finire di parlare, sei un cafone! Un vero cafone. Sei un cafone e uno che dice cose terrificanti. […] Maria ti prego hai sentito cosa ha detto? Ha detto che io butto sotto con la macchina Mattia! Non si dicono queste cose qui, dici cose agghiaccianti come questa”.

Tutto si è risolto con Alessandra Celentano che ha deciso all’ultimo di annullare la sfida: “Non ci sarebbe gusto nel vedere Mattia eliminato perché senza forze, quindi annullo la sfida e concedo comunque un banco a Leonardo“.

Praticamente ha fatto e disfatto tutto Alessandra, unica e vera regina dei prof di Amici.

La maestra Celentano per tutelare Mattia ha deciso di annullare la sfida #Amici21 pic.twitter.com/nudEYEvLKG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 6, 2022