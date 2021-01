La litigata tra Alessandra Celentano, Elena D’Amario e Lorella Cuccarini è stata un terremoto nella scuola di Amici. La catfight però ha alzato un polverone anche qui su Biccy, tra alcuni ex volti noti del programma mariano. Tony Aglianò mi ha contattato per chiedermi di poter dire la sua sulla maestra di danza e poco dopo anche Agata Reale ha criticato i metodi dell’insegnante. Ieri è stato il turno di Vito Conversano, che ha voluto difendere la prof ed ha bacchettato Lorella Cuccarini e la Reale.

Alessandra Celentano ha apprezzato le parole di Vito e gliel’ha fatto sapere su Instagram: “Grazie per le tue parole. Mi ha fatto molto piacere, soprattutto quando hai detto che ti ho aiutato a crescere! Dico davvero“.

Agata Reale però non ha apprezzato la shade del collega e in una storia ha risposto per le rime: “Caro Conversano, poverina lo dici a qualcun’altra (giusto perché sono educata). Visto che tu neanche mi conosci. Non ti permettere. Poi si vede cosa ha insegnato a te la maestra che tanto difendi… il personal trainer in mutande. Tu non facevi il ballerino? Ma fammi il piacere. Ci vuole la laurea per sapere usare il pro arch (che comunque si scrive così), menomale che non ho chiesto a te”.

