Alessandra Celentano avrebbe un nuovo amore, le sue parole a Verissimo

Alessandra Celentano avrebbe iniziato una nuova relazione, come suggerito oggi da Rudy Zerbi durante la trasmissione Verissimo con Silvia Toffanin. Zerbi ha notato che la maestra riceve fiori bellissimi in camerino, ma Alessandra nasconde sempre il bigliettino. La Celentano ha confermato, seppur in modo riservato, di essere cambiata, promettendo di rivelare solo a Toffanin ulteriori dettagli. In un’intervista precedente a Belve, Alessandra aveva affermato di essere casta da quindici anni e di non interessarsi più agli uomini, ma sembra che qualcuno sia riuscito a farle cambiare idea.

Inoltre, Alessandra ha parlato del suo ex marito, Angelo Trementozzi, con cui ha divorziato nel 2012. Ha ammesso di non aver mai pensato che si sarebbero separati, considerando che si erano sposati quando lei aveva 40 anni e lui 34. La separazione è stata inattesa per entrambi. La notizia che Angelo è diventato padre ha colpito Alessandra, ma in modo positivo. Ha espresso gioia per lui, affermando che quando ami qualcuno, la felicità dell’altro ti rende felice. Sebbene non avesse desiderato essere lei la madre dei figli di Angelo, ha trovato emozionante poter essere parte della vita della sua futura figlia, Elena, alla quale Angelo ha chiesto di farla entrare nella sua vita. Alessandra ha descritto questo legame come un esperimento di gioia e affetto, sottolineando che un amore autentico non svanisce mai completamente.