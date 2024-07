Alessandra Cataldo, la compagna di Morgan attacca Angelica Schiatti: “Lei lo manipolava”

Alessandra Cataldo è l’attuale compagna di Morgan nonché madre della sua ultima figlia. La donna, fra le pagine di MowMag ha deciso di sfogarsi attaccando Angelica Schiatti e difendendo l’amato fidanzato.

“Da [parte di entrambe, Selvaggia Lucarelli e Angelica Schiatti, ndr] è solo vendetta. Ho deciso di parlare perché io c’ero. A differenza vostra che leggete due messaggi regalati alla Lucarelli che tra l’altro fanno alludere a cose mai successe, ma semplicemente erano uno sfogo tra amici in privato in un momento di sofferenza. Non è mai andato nella sua via, non si è mai avvicinato a lei, infatti, non ha nessuna restrizione”.

Alessandra Cataldo ha poi aggiunto:

“[A Morgan, ndr] hanno tenuto sotto controllo tutti i dispositivi per tre anni, gli hanno sequestrato i computer, e cosa ha detto il magistrato? Non è pericoloso. Non ha restrizioni né di parola né di azione. Viviamo insieme da 10 anni, abbiamo una figlia di 4 anni, e da Angelica abbiamo subito cattiverie quando ancora la piccola Maria era nel grembo. Marco e Angelica Schiatti avevano avuto una relazione tanti anni prima, 7 per l’esattezza, relazione che non era finita”.

Alessandra Cataldo: “Angelica Schiatti manipolava Morgan”

“Marco l’aveva lasciata al termine di un doloroso triangolo in cui lei lo aveva coinvolto mentre era “legata” al chitarrista della band Le Vibrazioni. Marco ha continuato la propria vita e so che si sentivano ed erano amici. La loro relazione era molto fitta di conversazioni e di messaggi. Ma ad un tratto, quando io e lui, già insieme da tempo, scopriamo di aspettare Maria, lei intensifica la sua presenza”.

E ancora:

“Lo cerca, lo seduce, si fa portare nei locali più chic di Milano, si fa ospitare nelle situazioni artistiche di Marco, in radio, sui palchi, nei concerti, nonostante sia “fidanzata” con un uomo chiamato Michele che a Marco racconta come un amico, che in realtà è il suo compagno. Io, intanto, durante i nove mesi della gravidanza, sono costretta ad assistere allo spettacolo di una incessante seduzione e manipolazione di Marco, anche di sfruttamento professionale, culminato nel 2020, proprio un mese prima che Maria nascesse quando lei lo segue fino a Sanremo, e viene fotografata con lui in atteggiamenti equivoci”.

Alessandra Cataldo ha poi aggiunto:

“Davanti al fatto che Marco sarebbe presto diventato padre, la Schiatti deve ormai decidere cosa fare della propria vita. E lei, non avendo ottenuto quello che voleva (chissà cosa?) scompare da Marco senza dare nessuna spiegazione. Lui entra in una fase di sofferenza e lei lo blocca ovunque, non gli rivolge più parola, gli impedisce di parlare, lo “silenzia”, come si dice oggi, gli nega qualunque spiegazione e rifiuta ogni possibilità di contatto. Si è sempre difeso con le parole. Mai nessuna violenza. Anzi, solo dolcezza”. “È padre, si occupa di sua figlia, la porta ai suoi concerti e non la usa in nessun modo. A Desio è salito con Maria in braccio perché lei non ha voluto lasciarlo, i bambini percepiscono lo stato d’animo dei genitori. Voi non c’eravate quando Marco è stato accoltellato da quella che lui pensava essere la sua migliore amica ed è nata nostra figlia. E lui, da uomo ferito, ha fatto il padre e andava poi a comporre musica nella stanza del pianoforte, e lo sentivo sfogarsi e piangere mentre scriveva quella musica per lenire la sua sofferenza”.

La dichiarazione lunghissima, che potete leggere per intero proprio su MowMag, prosegue così: