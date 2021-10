Alessandra Amoroso, Tutto accade: la tracklist e i dettagli sul nuovo album della cantante di Galatina.

Quella di Tutto accade è una nuova Alessandra Amoroso. Una cantante più matura, pronta a mettersi in gioco, a calcare palchi straordinari come quello di San Siro. Un’artista che oggi come non mai ha scelto di voltare pagina e di presentare al pubblico una versione rinata di se stessa. Il 22 ottobre è in arrivo il suo nuovo album, presentato anche in conferenza stampa, prima ancora che in un lungo instore in tutta Italia. Scopriamo insieme tutti i segreti del nuovo lavoro dell’artista di Galatina.

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso, Tutto accade: canzoni e dettagli

Quattordici brani inediti, un unico feat molto particolare, con la nipote, e progetti di altissimo livello. Sandrina sta per aprire la fase più importante della sua carriera. Una fase che, almeno per ora, non prevede una tappa a Sanremo: “Non ho paura di andare in gara e lo considero un passaggio obbligatorio per un artista, ma per ora non è nei programmi“.

Tra le tante tracce presenti nel nuovo album sono presenti alcuni degli autori e delle penne più importanti del nostro pop: da Paolo Antonacci a Davide Petrella, da Federico Zampaglione a Giordana Angi, e poi ancora Federica Abbate, Rocco Hunt, Roberto Casalino, Cheope, Virginio Simonelli, Federica Camba, Daniele Coro, Antonio Iammarino, Daniele Magro, Fabio Gargiulo e Davide Simonetta. Insomma, sono presenti tutti, davvero tutti, per un lavoro che si propone come variegato, completo e prettamente pop, grazie anche alla produzione di Dario Faini, Katoo e Takagi e Ketra.

Alessandra Amoroso

Racconta la cantante: “Questo è un disco totalmente lontano dai miei precedenti, perché sono totalmente diversa io. Qui ci sono i racconti di Alessandra 2.0, ma forse mi ero disegnata totalmente sbagliata prima“. Un lavoro complesso e completo, che la vede in gioco non solo come interprete, ma anche come direttrice artistica e in parte come autrice: “Mi rappresenta nella totalità“.

L’unico duetto presente nel brano è molto particolare: quello con la nipotina Andrea, che presta la voce al brano Il nostro tempo: “Il nostro è un amore spassionato che colora le mie giornate, la musica in questo caso derve per stare vicine nonostante la distanza“. Se quello con la nipotina è un pezzo del cuore, il brano più emozionante del disco, è forse Tutte le cose che io so, canzone dedicata alla sua amata nonna Maria, che oggi non c’è più.

Tracklist, copertina e dettagli di Tutto accade

Il disco arriverà negli store fisici e digitali in CD, in una versione in vinile esclusiva in ben 4 colori diversi e ovviamente in formato digitale. Di seguito la traclkist completa:

1 – Sorriso grande

2 – AleAleAle

3 – Canzone inutile

4 – Piuma

5 – Il bisogno che ho di te

6 – Un senso e un compenso

7 – Che sapore ha

8 – Ti vedo da fuori

9 – Un’impressione

10 – Tutte le volte

11 – Una strada per l’allegria

12 – Il nostro tempo

13 – Tutte le cose che io so

14 – Tutto accade

Di seguito il post con la copertina di Tutto accade: