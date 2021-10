Alessandra Amoroso, Tutto accade: le date dell’instore tour della cantante per presentare ai fan il suo nuovo album.

Tutto pronto per il grande ritorno di Alessandra Amoroso. La cantante di Galatina, l’artista di maggior successo nella storia di Amici, con oltre 2 milioni e 500mila copie vendute in carriera, sta per tornare sul mercato con un nuovo album. S’intitola Tutto accade e sarà il suo nono disco in studio, il primo presentato anche attraverso un grande concerto allo stadio San Siro di Milano nel 2022. Ma anche con un grande instore tour in giro per l’Italia. Andiamo a scoprire tutte le date dei suoi appuntamenti firmacopie.

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso, Tutto accade: il nuovo album

Il nuovo album di Sandrina arriverà nei negozi il 22 ottobre. Il suo più grande desiderio è condividere la musica con i suoi fan, e anche incontrarli da vicino. E per questo motivo la cantante di Galatina ha dato appuntamento alla sua Big Family in giro per l’Italia con il suo Tutto Accade Instore Tour.

“Pur nei limiti della situazione che tutti conosciamo, ho comunque cercato di raggiungere più località possibili in modo da riuscire a incontrare tutti coloro che lo vorranno“, ha scritto sui social la cantante salentina, invitando tutti i suoi fan a ricordare chi siamo, quello che abbiamo condiviso e quello che condivideremo ancora. Ma come si potrà partecipare agli appuntamenti instore con Sandrina?

Di seguito il post con l’annuncio:

Instore Tour Tutto accade: date e modalità

Per poter prendere parte agli eventi instore dell’ex vincitrice di Amici bisognerà pre-acquistare l’album negli store Feltrinelli, e presso Juke Box dall’11 ottobre, mentre nei centri MediaWorld dal 14 ottobre. Con questo acquisto si otterrà un pass esclusivo che darà l’accesso all’evento. Si potrà però avere il pass solo comprando il disco presso gli store e centri commerciali che ospiteranno gli eventi, per evitare di creare assembramenti a causa delle restrizioni dovute al Covid-19.

Sarà richiesta inoltre l’esibizione del Green Pass prima di poter accedere agli eventi, e sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine. Questo il calendario completo:

– 22 ottobre alla Feltrinelli Red CityLife di Milano alle ore 17

– 23 ottobre alla Feltrinelli della Galleria Alberto Sordi di Roma alle ore 20

– 24 ottobre alla Feltrinelli di Via Templari a Lecce alle ore 17

– 26 ottobre alla Feltrinelli di via Santa Caterina a Chiaia a Napoli alle ore 17

– 27 ottobre alla Feltrinelli di via Melo a Bari alle ore 17

– 28 ottobre alla Feltrinelli di via Etnea a Catania alle ore 17

– 29 ottobre alla Feltrinelli di via Cavour a Palermo alle ore 17

– 31 ottobre alla Feltrinelli C.L.N. di Torino alle ore 17

– 2 novembre alla Feltrinelli di piazza della Repubblica di Firenze alle ore 17

– 3 novembre alla Feltrinelli di piazza Ravegnana a Bologna alle ore 17

– 4 novembre alla Feltrinelli di via Ceccardi a Genova alle ore 17

– 12 novembre alla Feltrinelli di via Ghibellina a Messina alle ore 17

– 14 novembre al Juke Box di via Cornacchia a Caserta alle ore 15

– 16 novembre al Centro Commerciale I Petali di Reggio Emilia alle ore 16

– 17 novembre al Centro Commerciale Tiare Shopping di Villese (Gorizia) alle ore 17

– 18 novembre al Centro Commerciale Le due torri di Stezzano (Bergamo) alle ore 17