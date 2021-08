Alessandra Amoroso ha tuonato contro Salmo che ieri sera ha tenuto un concerto gratuito in Sardegna creando di fatto un enorme assembramento.

“Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato davvero storto“. – ha scritto Alessandra Amoroso sui social – “Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione. Grazie”.

Quello che doveva essere un concerto gratuito organizzato da Salmo per raccogliere fondi a scopo benefico per la propria regione (per sostenere la piaga degli incendi che hanno distrutto ettari di campi), si è trasformato in un assembramento mai visto prima con gente senza mascherina.

Durante la serata Salmo ha anche letto una lettera polemica contro il Governo italiano che a suo dire aiuterebbe poco i lavoratori dello spettacolo in questo periodo di Covid.

“Caro Signor Stato,Vorrei ricordarle che quasi tutti i settori lavorativi in Italia sono ripartiti” – ha dichiarato, come riportato da FanPage – “L’unico settore dimenticato da Dio e dallo Stato è quello dell’arte e dello spettacolo. Non possiamo andare al cinema né a teatro. Anche se diciamoci la verità nemmeno prima ci andavamo, che poi quello è Netflix ma è un altro discorso. Non possiamo andare a vedere una mostra d’arte e soprattutto non possiamo fare i concerti, che sinceramente è quello che mi interessa più di tutto.

Ci hanno detto di fare i live con poche persone, tutti distanziati e seduti…Signor Stato, noi non ci vogliamo stare seduti, noi vogliamo alzarci, saltare, quindi la musica la cultura e l’arte in Italia sono importanti tanto quanto lo sport, ma nel resto del mondo fanno concerti con 100mila persone e qua no. Sono tutti vaccinati, mi dirai tu, e c’hai ragione. Ma come facciamo a far capire che l’unico modo per tornare alla normalità è vaccinarsi?

Abbiamo paura che nel vaccino ci siano dei microchip per controllarci ma in realtà siamo già controllati: dai cellulari, per esempio. Abbiamo paura che nel vaccino ci sia veleno per topi, però ogni fine settimana ci beviamo anche l’acqua delle mozzarelle e ci buttiamo in corpo sostanze che boh, chi lo sa! Allora sign. Stato, pare che in questo Paese l’unico modo per tornare alla normalità sia festeggiare la nazionale di Calcio, giusto? Allora ok, noi ci siamo, facciamoci questa fottutissima partita da 90 minuti”.