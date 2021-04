Alessandra Amoroso, Piuma e Sorriso grande: due nuovi singoli per la cantante di Galatina a distanza di pochi mesi da Pezzo di cuore con Emma.

L’uovo di Pasqua di Alessandra Amoroso ha regalato ai suoi fan la più preziosa delle sorprese! Sono in arrivo in rapida successione non una, ma ben due nuove canzoni dell’artista di Galatina. A riscaldare questo aprile primaverile ci pensa la popstar salentina, che annuncia un doppio brano a distanza di pochi mesi dalle hit estive con i Boomdabash e e dal duetto con Emma Marrone nel singolo Pezzo di cuore. Ecco tutto ciò che sappiamo su queste nuove canzoni.

Alessandra Amoroso: Piuma

Già da diversi giorni la cantante aveva iniziato a snocciolare anticipazioni su un suo nuovo pezzo, tra cui il testo scritto su un foglio e un evento legato al lancio. Solo nel giorno di Pasquetta ha scelto però di rompere gli indugi, annunciando l’arrivo del brano, Piume, il 7 aprile.

Alessandra Amoroso

Canta in una clip mostrata sui social l’artista salentina: “Non c’è niente da capire, provo a sfilare le spine e l’aria come bollicine, sospesa. Sono così a fuoco adesso e quello che non ho detto in fondo non è andato perso“. Di seguito il post:

Alessandra Amoroso: Sorriso grande

Nemmeno il tempo di esultare per tutti i milioni di fan di Sandrina che la popstar, con una mossa del tutto anticommerciale e contro le logiche del marketing musicale, ha annunciato anche l’arrivo di un nuovo brano. Si tratta di Sorriso grande, in arrivo l’8 aprile, il giorno dopo rispetto a Piuma. Un annuncio che ha fatto esplodere una gioia incontenibile. Dopo tanta attesa i fan della cantante sono stati ripagati come meglio non avrebbero potuto. E chissà che non possa essere l’anticipazione di un nuovo album nei prossimi mesi… Ecco il nuovo post: