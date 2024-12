ALESSANDRA AMOROSO: Nuovo Singolo e Tour Estivo 2025 [Dettagli e Biglietti]

È uscito “Rimani Rimani Rimani”, il nuovo brano di Alessandra Amoroso, presentato in modo sorprendente durante il suo tour nei palasport italiani. L’artista, che concluderà il suo tour al Pala Partenope di Napoli domani e dopodomani, ha anche annunciato il suo ritorno live nell’estate del 2025 con il “Summer Tour 2025”, che la porterà a esibirsi in alcune delle location più belle d’Italia. Il tour culminerà il 24 settembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli, uno dei luoghi più iconici del Paese.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 18:00 di oggi, venerdì 20 dicembre. Le date del tour estivo prestabilito includono:

– 26 giugno 2025 – Ferrara, Ferrara Summer Festival, Piazza Ariostea

– 3 luglio 2025 – Marostica (VI), Marostica Summer Festival Volksbank

– 12 luglio 2025 – Taormina (ME), Sotto Il Vulcano Fest, Teatro Antico

– 18 luglio 2025 – Asti, Astimusica, Piazza Alfieri

– 20 luglio 2025 – Cernobbio (CO), Lake Sound Park, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

– 23 luglio 2025 – Codroipo (UD), Villa Manin

– 26 luglio 2025 – Marsciano (PG), Musica Per I Borghi

– 2 agosto 2025 – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

– 5 agosto 2025 – Lanciano (CH), Parco Villa Delle Rose

– 7 agosto 2025 – Lecce, Oversound Music Festival, Cave Del Duca

– 18 agosto 2025 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

– 6 settembre 2025 – Macerata, Sferisterio

– 24 settembre 2025 – Napoli, Piazza Plebiscito

I fan possono cliccare per acquistare i biglietti per le varie date del tour. L’artista continua a essere molto attiva sui social e ha un profilo attivo su Instagram, dove i fan possono seguirla per aggiornamenti e contenuti esclusivi. La combinazione della musica emozionante di Alessandra e delle location straordinarie del tour promette di regalare momenti indimenticabili ai suoi sostenitori.