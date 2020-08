Alessandra Amoroso, nuovo album in arrivo nei prossimi mesi: la cantante salentina lo ha anticipato in un’intervista al Corriere della Sera.

Da principessa di Amici a regina dell’estate nel giro di dieci anni. Il cambiamento nella carriera di Alessandra Amoroso è già stato radicale, grazie all’incontro con i Boomdabash e a un connubio che le ha permesso di scoprire un lato di sé per troppo tempo rimasto nascosto. Ma ora Sandrina non ha più alcuna voglia di celarsi dietro qualcuno, e nel suo nuovo album ha deciso di mettere in prima persona se stessa. Ecco le sue dichiarazioni sul prossimo disco.

Alessandra Amoroso: nuovo album in arrivo

In un’intervista al Corriere della Sera, tra le altre cose, la cantante di Galatina ha parlato anche del lavoro sul suo nuovo album. Un disco che sarà scritto anche da lei, per la prima volta: “Avevo iniziato mesi fa. Ho le idee chiare e presto mi chiuderò in studio. Ho voglia di scrivere e raccontarmi. Sarà una vera rinascita. Per la prima volta ci sarò io, in tutto. Un passo molto importante che mi fa paura ma mi piace. Anche nel sound si sentiranno delle cose nuove. Sono contenta come non mai, perché sto riuscendo a vivere bene il mio lavoro“.

Alessandra Amoroso

La popstar salentina ha quindi raccontato che quando è uscita da Amici si è trovata di fronte un mondo differente da quello che pensava o sperava. Ha ricevuto diversi schiaffi, alcuni dei quali la segnano ancora oggi. Ma con gli anni è arrivata la maturità e adesso finalmente non si sente più sbagliata, perché sa chi è e cosa vuole.

Alessandra Amoroso: Karaoke

Quello che invece non sapeva o poteva solo lontanamente immaginare era che Karaoke ottenesse un exploit incredibile, forse anche maggiore rispetto a Mambo salentino del 2019: “Ha superato ogni aspettativa. Avevo una voglia molto umana di trasmettere spensieratezza e ricominciare a provare delle emozioni dopo il periodo di chiusura. Dal risultato, evidentemente le persone avevano bisogno quanto me di evadere“. Di seguito il video ufficiale: