Alessandra Amoroso regala indizi sui social: con un video pubblicato su Instagram sembra anticipare l’arrivo di un nuovo album.

C’è un nuovo album di Alessandra Amoroso in arrivo nei prossimi mesi? Possibile, se non certo. Di sicuro sta per arrivare almeno una nuova canzone. Lo ha confermato la stessa Sandrina attraverso un video-spoiler pubblicato su Instagram in grado di catturare immediatamente l’attenzione dei suoi fan, che hanno già inondato la cantante di domande, like e commenti. Oltre alle immagini di quello che appare lo shooting di un video, l’artista regala una caption davvero misteriosa…

Alessandra Amoroso anticipa il nuovo album?

Pochi semplici indizi per Sandrina, che aveva già anticipato nelle scorse settimane di essere al lavoro su un nuovo album, che dovrebbe uscire entro la fine di questo 2021. E oggi ha voluto regalare nuove speranze a tutti i suoi fan attraverso un video enigmatico.

Alessandra Amoroso

Per accompagnare il suo breve video, la cantante ha infatti scritto: “Il mio 3ntusiasmo. Il mio via6gio. La nostra 5toria“. Che possa essere un’anticipazione del titolo dell’album. O magari un rebus da risolvere? E se il nuovo disco si chiamasse 365? O forse mancano 365 giorni alla pubblicazione del disco? Lo scopriremo solo tra pochi giorni.

Le reazioni dei fan di Alessandra Amoroso

Già ai microfoni di Radio Italia Sandrina aveva confermato di essere al lavoro su un nuovo disco, pur aggiungendo di non voler spoilerare perché ha voglia di sorprendere chi le è stata sempre accanto. Fin qui il suo ultimo successo è Sorriso grande, uno degli inni dell’Italia agli Europei.

Intanto, è bastato questo post a scatenare l’entusiasmo dei fan. Qualcuno dice che è il regalo più bello che potesse arrivare nella propria vita, qualcun altro sottolinea che la Queen è tornata, qualcuno afferma di stare male, e qualcun altro chiede cosa significhi 365. Insomma, per il momento il mistero continua: