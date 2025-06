Alessandra Amoroso: Nuovo Album e Tour Estivo 2025

Alessandra Amoroso pubblica il nuovo album "Io non sarei", partito il tour estivo

A distanza di quattro anni dal suo ultimo lavoro, Alessandra Amoroso torna con "Io non sarei" (Epic/Sony Music), un album che riflette la sua versatilità musicale e la direzione artistica di ZEF. Questo progetto, che si caratterizza per la sua eterogeneità, unisce influenze di musica latina, pop e soul, segnalando l’inizio di un nuovo percorso artistico per l’interprete. "Io non sarei" rappresenta una tappa importante nella sua carriera, evidenziando la necessità di accettare la realtà e abbracciare il futuro senza la pressione di dimostrare nulla.

La tracklist dell’album comprende brani come "Cose Stupide", "Serenata" con Serena Brancale, "Mezzo Rotto" con BigMama, e "Metimi Alla Prova". Il disco è composto da undici tracce, ognuna delle quali offre un assaggio delle varie sfumature artistiche di Alessandra.

Parallelamente alla pubblicazione dell’album, è iniziato il suo tour estivo. Le date del tour includono concerti in diverse città italiane, come Ferrara, Marostica, Trento, Taormina, Asti, Cernobbio, Codroipo, Marsciano, Forte dei Marmi, Lanciano e Lecce, con i biglietti disponibili in prevendita.

Le prime tappe del tour si svolgeranno presso festival estivi, permettendo ai fan di godere della performance dal vivo dell’artista nei contesti più suggestivi.

Fonte: www.spettacolo.eu