Alessandra Amoroso è tornata con il nuovo singolo Piuma e ieri, per promuovere il tutto, ha tenuto un concerto in streaming su un palco costruito a Roma davanti al PalaLottomatica.

Un concerto evento realizzato in formato Drive-In con tutte le macchine posizionate davanti con dentro tutte le maestranze che hanno lavorato con Alessandra Amoroso.

Difendimi per sempre in questo mondo in tempesta in cui l’amore è il solo grido di protesta di noi uomini. #AmorosoDriveIn pic.twitter.com/NN01bfw2jV

