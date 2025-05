ALESSANDRA AMOROSO: il nuovo album “IO NON SAREI” in uscita il 13 giugno

A quattro anni dal suo ultimo lavoro, Alessandra Amoroso torna con “IO NON SAREI”, in uscita il 13 giugno. Sotto la direzione artistica di ZEF, l’album offre una fusione di pop, soul e influenze latine, mantenendo una forte coerenza emotiva e narrativa. Non è solo una raccolta di brani ma un significativo punto di svolta personale e musicale, invitando ad accettare la realtà senza attese e ideali irraggiungibili. Oltre a brani inediti, l’album include “Fino a Qui”, con cui l’artista ha debuttato al Festival di Sanremo, e il successo “Mezzo Rotto” ft. Bigmama, che ha dominato le classifiche estive. Vengono presentati anche “Si mette male”, scritto da Tananai, e l’ultimo singolo “Cose stupide”, in radio, che esplora le complessità delle relazioni tra desiderio e disillusione.

Alessandra tornerà anche dal vivo con il “Fino a Qui Summer Tour 2025”, che inizierà l’11 giugno con un evento speciale alle Terme di Caracalla. Tra le date del tour, si segnalano: il 7 giugno a Termoli, l’11 giugno a Roma, il 26 giugno a Ferrara, il 3 luglio a Marostica, il 5 luglio a Trento, il 12 luglio a Taormina, il 18 luglio ad Asti, il 20 luglio a Cernobbio, il 23 luglio a Codroipo, il 26 luglio a Marsciano, il 2 agosto a Forte dei Marmi, il 5 agosto a Lanciano e il 7 agosto a Lecce. Per acquistare i biglietti e seguire gli aggiornamenti, è disponibile il profilo Instagram ufficiale dell’artista.