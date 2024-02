Alessandra Amoroso firma un autografo a un fan e il video diventa virale

Una notizia choc da Sanremo ha sconvolto tutti i presenti e no, non sto parlando dell’allarme bomba che ha fatto evacuare tutti i big da una festa, ma di Alessandra Amoroso che ha firmato un autografo a un fan senza fare polemiche.

Lo ha firmato a un ragazzo che su Twitter ha condiviso il video stupito quanto noi scrivendo: “Alessandra Amoroso fa gli autografi!“, aggiungendo poco dopo: “Comunque il tubo è/contiene il mio diploma 😅 prossima volta si tenta con il cuscino“. L’allusione, ovviamente, è a quel famoso cuscino che la cantante non firmò per non dare un dispiacere agli altri fan che volevano un autografo e che per questione di tempo non avrebbe potuto fargli.

comunque il “tubo” è/contiene il mio diploma 😅 prossima volta si tenta con il cuscino — matteo said: yes, and? (@fuimatteo) February 5, 2024

Alessandra Amoroso, il video della polemica

Era giugno del 2022 quando la cantante si rifiutò di firmare un autografo: “La questione è che se lo faccio a te poi gli altri ci rimangono male e io queste cose non sono abituata a farle mi dispiace. Ti ringrazio per aver compreso, sicuramente ci sarà l’occasione“. A un anno e mezzo di distanza la svolta.