Alessandra Amoroso, Fino A Qui è il brano di Sanremo 2024

Alessandra Amoroso è una delle artiste debuttanti della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante presenterà al Teatro Ariston il brano Fino A Qui.

In attività dal 2008 (ovvero da quando ha vinto l’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi) Alessandra Amoroso ha pubblicato in totale 7 album di inediti fra cui Senza Nuvole (che ha totalizzato quattro dischi di platino); Il Mondo In Un Secondo (quattro dischi di platino); Amore Puro (due dischi di platino); Vivere A Colori (tre dischi di platino); 10 (due dischi di platino); Tutto Accade (un disco di platino) e un album totalmente in spagnolo per il mercato latino.

A distanza di 16 anni dal suo debutto, Alessandra Amoroso ha deciso di partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo. Lo ha fatto dopo un anno per lei difficile dato che è stata protagonista di numerosi sfottò e parodie su TikTok che lei non ha mai preso benissimo. Anzi.

Idolo dei Millennials, questa esperienza per AleAmo è la sua Reputation era.