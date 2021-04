Dopo Pezzo di Cuore, il duetto con Emma, oggi Alessandra Amoroso è tornata con il suo nuovo singolo, Piuma. Il pezzo è scritto da Alessandra e prodotto da Francesco Katoo Catitti. In Piuma l’Amoroso canta la fine della sua storia d’amore, avvenuta durante il lockdown.

“Ad un certo punto mi sono resa conto che ero il limite di me stessa, mi sono presa per mano e ho cominciato ad ascoltarmi. Ora so bene cosa voglio e soprattutto chi sono…leggera come una piuma e sul viso un sorriso grande”.

La canzone è in pieno stile “Amoroso”, orecchiabile, radiofonica, magari rispetto a singoli come ‘Comunque Andare‘ ha bisogno di qualche ascolto in più per memorizzare e apprezzare il ritornello. Le sorprese però non sono finite qui, perché venerdì uscirà anche Sorriso Grande altro singolo che anticipa il nuovo album, atteso per l’autunno.

PS: complimenti a chi ha realizzato la cover, soprattutto considerando le copertine basiche che ci propinano molti artisti italiani.

“Sono così a fuoco adesso, che quello che non ho detto in fondo non è andato perso…” #Piuma — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) April 6, 2021

Alessandra Amoroso: Piuma, il testo.

L’anima sta sotto ai piedi

però ci ho camminato tanto

adesso è meglio se ti siedi

parliamo un po’ così non scappo

quante inutili parole

sembrano torri d’avorio

cerco nelle mie paure

non ho mai detto che t’odio

ma la nostra storia è bruciata

io e te sempre fuori casa

ti direi addio a metà strada

senza guardarsi più indietro

uno dei due se ne va

e adesso

Guardami, guardami

quanto siamo stupidi, stupidi

siamo meglio di così, scusami

se ora ti dimentico

Riconosco il tuo viso ancora

ma mi chiederò sempre

perché un’onda conosce la riva

come tu la mia pelle

e forse è vero non si impara mai

ad essere felici, no mai

fammi un sorriso, dicevo io

ti ho amato si ma ormai, ormai

sul tuo nome ho tatuato una piuma

adesso sul tuo nome

ho tatuato una piuma

un po’ come facevi tu

Lascio i vestiti sul letto

e ormai non lo sistemo più

lo preferisco sfatto

e la nostra storia è cambiata

io e te con un’altra vita

ognuno per la sua strada

dirsi con una risata che il bene non finirà

e adesso guardami, guardami

quanto siamo stupidi, stupidi

siamo meglio di così

scusami se ora ti dimentico

Riconosco il tuo viso ancora

ma mi chiederò sempre

perché un’onda conosce la riva

come tu la mia pelle

e forse è vero non si impara mai

ad essere felici, no mai, no mai

fammi un sorriso, dicevo io

ti ho amato si ma ormai, ormai

sul tuo nome ho tatuato una piuma

adesso sul tuo nome

ho tatuato una piuma

Non c’è niente da capire

provo a sfilare le spine

in aria come bollicine

sospese

sono così a fuoco adesso

e quello che non ho detto

in fondo non è andato perso

ed ora ti dimentico

Riconosco il tuo viso ancora

ma mi chiederò sempre

perché un’onda conosce la riva

come tu la mia pelle

e forse è vero non si impara mai

ad essere felici, no mai

fammi un sorriso, dicevo io

ti ho amato si ma ormai, ormai

sul tuo nome ho tatuato una piuma

adesso sul tuo nome

ho tatuato una piuma

adesso sul tuo nome

ho tatuato una piuma

sul tuo nome

ho tatuato una piuma

adesso sul tuo nome

ho tatuato una piuma