Alessandra Amoroso e figlia

Emma Marrone ha pubblicato sui social uno scatto della collega Alessandra Amoroso e di sua figlia Penelope, nata il 6 settembre. Dopo l’annuncio della nascita della piccola, Alessandra è sparita dai radar pubblici, non ha più postato nulla sui social e non ha partecipato ad eventi legati al mondo dello spettacolo, scelta dettata dalla volontà di godersi la nuova avventura della maternità con il neo papà Valerio Pastore.

La foto pubblicata da Emma Marrone mostra Alessandra e Penelope in treno, con la mamma intenta a cullare la piccola. Emma ha scritto “La pezza + La pezzettina di cuore” e ha impreziosito il post con un cuoricino rosso. I fan che temevano che Amoroso non mostrasse se stessa e la figlia per problemi di salute possono dormire sonni tranquilli, poiché Alessandra sta bene e Penelope anche.

Alessandra Amoroso si era già sfogata su Facebook il 12 ottobre, spiegando di aver portato la figlia da un osteopata per una visita non allarmante. Tuttavia, alcune pagine avevano ipotizzato che Penelope avesse problemi seri di salute, sostenendo che le ossa della bimba non sarebbero cresciute correttamente. Alessandra aveva smentito queste voci, definendole “bugie” e criticando chi aveva iniziato a far circolare queste false indiscrezioni.