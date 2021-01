Alessandra Amoroso e Emma Marrone il prossimo 15 gennaio torneranno in radio con un brano inciso insieme, Pezzo di Cuore, e – in occasione della promozione – hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi & Canzoni.

Dopo aver parlato del singolo in uscita, di musica e di progetti futuri, il giornalista ha chiesto alle due i motivi del loro allontanamento.

Dello stesso parere anche Emma Marrone:

“E’ stato un processo graduale negli ultimi anni. Io e Ale facciamo base a Roma ma abitiamo a 45 chilometri di distanza, è come vivere in un altro continente con il traffico che c’è qui. Sembra incredibile ma capita in tanti rapporti di amicizia: ci siamo sempre sentite, ma non riuscivamo a vederci, anche solo per parlare. Le nostre vite hanno fatto un giro immenso per arrivare qui… spero per non allontanarci mai più. […] Vi dico solo a che per fare le foto di questo servizio, ci abbiamo messo il doppio del tempo previsto. Sapete perché? Perché Alessandra doveva giocare a ‘ruba nasino‘ con il mio naso, come si fa con i bambini. Vi rendete conto?”.