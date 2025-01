ALESSANDRA AMOROSO: Debutto del Tour Estivo alle Terme di Caracalla [Info e Biglietti]

ALESSANDRA AMOROSO torna live nei luoghi più suggestivi d’Italia con il suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”. Il tour inizia a giugno, con un evento speciale l’11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma e si concluderà il 24 settembre in Piazza Plebiscito a Napoli.

La prima data del tour è l’11 giugno a Roma, seguita da altre tappe in alcune delle location più belle del paese. Il 26 giugno, Alessandra si esibirà a Ferrara, presso il “Ferrara Summer Festival” in Piazza Ariostea. Il tour prosegue il 3 luglio a Marostica (VI) per il “Marostica Summer Festival Volksbank”. Il 12 luglio sarà a Taormina (ME) al “Sotto Il Vulcano Fest” presso il Teatro Antico, e il 18 luglio ad Asti, in Piazza Alfieri per Astimusica. Il 20 luglio la tappa sarà a Cernobbio (CO) al “Lake Sound Park” in Villa Erba (Ex Galoppatoio).

Successivamente, Alessandra si esibirà il 23 luglio a Codroipo (UD) in Villa Manin, il 26 luglio a Marsciano (PG) per “Musica Per I Borghi”, e il 2 agosto a Forte dei Marmi (LU) presso Villa Bertelli. Il tour continua il 5 agosto a Lanciano (CH) al Parco Villa Delle Rose, e il 7 agosto a Lecce per l’“Oversound Music Festival” alle Cave Del Duca.

Dopo una pausa, il 18 agosto Alessandra si esibirà a Roccella Jonica (RC) per il Roccella Summer Festival. Il 6 settembre sarà a Macerata, presso lo Sferisterio, e infine, il gran finale del tour avrà luogo il 24 settembre a Napoli, nella storica Piazza del Plebiscito.

Per chi fosse interessato, è possibile acquistare i biglietti per queste performance. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si può seguire Alessandra su Instagram all’indirizzo https://www.instagram.com/amorosoof. Il tour promette di essere un’esperienza emozionante e indimenticabile, riunendo fan e amanti della musica in alcune delle località più spettacolari d’Italia.