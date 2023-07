Aleotti: "Volpi Rosse un'eccellenza che sosteniamo con convinzione"

“Le Volpi Rosse Menarini sono un’eccellenza in quello che è il basket in carrozzina. Di questi ragazzi siamo veramente orgogliosi. Questo progetto è partito da una micro squadra dilettantistica e noi abbiamo aiutata diventando come Menarni il main sponor. Ma senza la loro forza e tenacia non sarebbero stati ottenuti i risultati che sono stati ottenuti”. Lo ha detto Lucia Aleotti, azionista e membro del board del Gruppo Menarini, parlando con i giornalisti a Firenze in occasione della cena di gala del XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini.

“Fa veramente piacere portare lo sport anche ai ragazzi disabili: noi sappiamo che lo sport è forza collettiva, è gioia, è grinta, è voglia di affrontare la vita con grande positività”, ha aggiunto Aleotti.

“Valutiamo estremamente positive” le dichiarazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sul settore farmaceutico e la sua proposta di un piano di sviluppo nell’ambito della politica industriale del Paese.

“Dopo tante sollecitazioni anche il Consiglio europeo sta dando delle indicazioni alla Commissione europea – ha aggiunto Aleotti – per lavorare ad un progetto urgente per localizzare nella Unione europea sempre più strutture produttive farmaceutiche, affinché i cittadini europei, i pazienti europei possano essere veramente sicuri rispetto ai loro trattamenti e rispetto a qualsiasi cosa accada in termini geopolitici nel mondo”.

“I costi di sviluppo” per la realizzazione del nuovo produttivo Menarini nella ex Longinotti a Sesto Fiorentino “sono esplosi, quindi stiamo facendo un giro di valutazioni economiche. Ora siamo in un momento di pausa ma sicuramente questo progetto è un nostro obiettivo importante perché vogliamo far crescere la produzione di farmaci nel nostro Paese. Vogliamo che siano farmaci che servono decine di milioni di pazienti”.