Alena, la prima eliminata da Amici 24: le parole al ritorno a casa

Alena è la prima eliminata della 24esima edizione di Amici. La cantante russa, adottata da una famiglia italiana da molto piccola, ha trascorso tre settimane nella scuola di Maria De Filippi. Dopo essere stata messa in sfida, ha perso contro Angelica Gori, giudicata dal giudice Charlie Rapino più idonea. Angelica, che si fa chiamare Chiamamifaro, è figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, noto politico e fondatore della casa di produzione Magnolia.

Nella scuola, Angelica non è l’unica figlia d’arte. Anche Ilan può vantare un padre famoso, Gabriele Muccino, regista di successo. Inoltre, ci sono Angelina Mango, figlia del noto cantante Mango e della cantante Laura Valente, e LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Questi collegamenti familiari fanno sì che il talent show sia frequentato da giovani con forti legami nel mondo della musica e dello spettacolo.

Dopo l’eliminazione, Alena ha voluto esprimere i suoi sentimenti su Instagram, iniziando con una serie di ringraziamenti. Ha voluto riconoscere l’opportunità ricevuta da Maria e Rudy, che hanno creduto in lei, e ha espresso gratitudine verso la redazione e le persone che l’hanno accolta, facendola sentire come a casa. Ha ringraziato anche i vocal coach, che l’hanno aiutata a maturare con le loro lezioni. Non ha dimenticato i suoi compagni di avventura, promettendo di tifare per loro e incoraggiandoli a dare il massimo.

Alena ha anche voluto esprimere la sua riconoscenza a chi l’ha sostenuta, inclusa la famiglia, il produttore, gli amici e i fan. Ha descritto questa esperienza come la più bella e indimenticabile della sua vita, sottolineando che, sebbene sia durata poco, è stata comunque significativa. Ha affermato che Amici le ha dato chiarezza sui suoi obiettivi futuri e ha promesso di non fermarsi. Riconosce le sue lacune, ma intende impegnarsi per migliorare. Infine, ha espresso il desiderio che questo sia solo l’inizio di un lungo percorso musicale, portando con sé l’augurio di continuare a crescere nella sua carriera.