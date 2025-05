Alemanno scrive a Nordio da Rebibbia: ‘Le carceri uccidono’

Gianni Alemanno e Fabio Falbo, detenuti nel carcere di Rebibbia, hanno scritto una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio denunciando il grave sovraffollamento delle carceri italiane. Attualmente, ci sono oltre 62.400 detenuti contro una capienza di 51.280 posti, evidenziando un divario inaccettabile. La missiva, articolata in nove punti, chiede misure urgenti e alternative alla detenzione, proponendo una riforma della liberazione anticipata.

Nel documento, i detenuti segnalano che la situazione è diventata insostenibile, con un sovraffollamento che supera il 150% e sono riportati casi di suicidio e carenze di assistenza sanitaria. La lettera critica anche il rifiuto sistematico di richieste di sconto pena e la mancata applicazione della detenzione domiciliare per over 70, malgrado sentenze favorevoli. Alemanno e Falbo richiedono un intervento legislativo per rendere automatico lo sconto pena in carcere sovraffollato.

Alemanno, ex sindaco di Roma, è attualmente in carcere non per la sua condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze, ma per aver violato le prescrizioni durante il suo affidamento ai servizi sociali. La lettera mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla grave realtà carceraria in Italia, sottolineando che non si deve morire in carcere per mancanza di assistenza. Il documento è visto come un appello per riformare le politiche penitenziarie e migliorare le condizioni di vita dei detenuti.