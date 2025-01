Alemanno arrestato, domani udienza presso il Tribunale di Sorveglianza per l’ex sindaco

Domani mattina si svolgerà l’udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’ex sindaco Gianni Alemanno, arrestato a Rebibbia la notte del 31 dicembre scorso a seguito della revoca dei servizi sociali. Alemanno è accusato di gravi violazioni delle prescrizioni imposte, in particolare per aver presentato documentazione falsa per evitare i servizi sociali e per aver incontrato, fra marzo e settembre, un pregiudicato, l’ex avvocato Paolo Colosimo, condannato nel 2018 a una pena di 4 anni e sei mesi.

La difesa di Alemanno chiederà il trasferimento agli arresti domiciliari, sostenendo che quanto accaduto sia stato legato all’attività politica dell’ex sindaco e che nessuna delle violazioni fosse finalizzata a commettere reati. Inoltre, la difesa richiederà che una possibile revoca non sia retroattiva, ma abbia effetto solo dal momento della revoca dell’affidamento, in modo da riconoscere il periodo già trascorso.

Le violazioni contestate sono emerse grazie agli accertamenti del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’indagine su reati fiscali. Alemanno stava scontando una pena di affidamento ai servizi sociali per reati legati a corruzione quando è stato arrestato. La decisione del tribunale di sorveglianza avrà un impatto significativo sulla sua situazione legale e sulla possibilità di recuperare la libertà attraverso i domiciliari.