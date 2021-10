Alec Baldwin ha ucciso per errore una donna sul set del film Rust.

Chiamato a sparare con quella che sarebbe dovuta essere una pistola a salve, Alec Baldwin ha premuto il grilletto ed ha ucciso accidentalmente Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia. Qualche proiettile ha colpito anche Joel Souza, il regista, che tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.

Le riprese del film si stavano svolgendo al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe in New Mexico e quando la donna è arrivata all’ospedale di Albuquerque lo staff medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Interrogato dalla polizia l’attore è stato trovato sconvolto ed in lacrime

