“Omicidio colposo”. Questa l’accusa che i familiari di Halyna Hutchins rivolgono ad Alec Baldwin e ai produttori per l’uccisione della direttrice della fotografia sul set del film ‘Rust’. Secondo Brian Panish, legale dei familiari della vittima, sarebbe stata “la condotta sconsiderata dell’attore e il risparmio sui costi di produzione” all’origine della tragedia, lo scorso 21 ottobre, durante le riprese di una scena del film western con una pistola con cui Baldwin avrebbe dovuto essere finta.

La causa per la morte della direttrice della fotografia è stata istruita presso il tribunale di Santa Fe, in New Mexico. Baldwin si era difeso dichiarando che il colpo che ha ucciso la donna di 42 anni fosse partito senza che lui avesse premuto il grilletto.