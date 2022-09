Alec Baldwin è di nuovo papà: nata la sua settima figlia

Dopo mesi molto turbolenti, la vita di Alec Baldwin e della sua numerosa famiglia, pare essere tornata alla serenità e alla felicità. A rendere tutto ciò possibile, l’arrivo in casa di un altro bebè. Lo scorso 22 settembre, infatti, la moglie dell’attore ha partorito una bella bambina che si chiama Ilaria Catalina Irena. L’annuncio della nascita è arrivato su Instagram.

Dopo molti alti e bassi negli ultimi anni, abbiamo un eccitante su e un’enorme sorpresa: un altro Baldwinito arriverà questo autunno 💛. Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse al completo e siamo più che felici di questa sorpresa.

Con queste parole e con un meraviglioso video che li ritraeva mentre davano la lieta notizia ai loro figli, Alec ed Hilaria Baldwin, a marzo scorso, annunciavano che ben presto la loro già numerosa famiglia si sarebbe allargata ancora.

Nei mesi successivi non è filato tutto liscio. A maggio l’attore ha perso la sua amata mamma Carol e poi, come tutti sanno, la star di Hollywood ha dovuto affrontare anche un altro trauma.

L’anno scorso, mentre girava il film Rust, un western di cui doveva essere protagonista, una pistola di scena carica ha lasciato partire un colpo che ha colpito in pieno la direttrice della fotografia, spezzandole la vita.

Alec Baldwin papà per la settima volta

Dopo nove mesi di trepidante attesa, la famiglia Baldwin si è allargata ancora.

La neonata, per la quale i genitori hanno scelto un nome italiano, anzi tre, Ilaria Catalina Irena, è venuta al mondo lo scorso 22 settembre. È perfettamente sana, così come la sua mamma, ed è già arrivata nella sua nuova casa, tra le braccia dei suoi nuovi fratelli e sorelle.

Ad annunciare la nascita ci ha pensato Hilaria, che sul suo account Instagram ha pubblicato un video bellissimo, che mostra i momenti in cui sia lei che gli altri “Baldwiniti” di casa tengono in braccio per la prima volta la piccola. A corredo della foto, la moglie di Alec Baldwin ha scritto: