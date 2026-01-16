Alé cycling partner di SCOTT Racing Team

Il brand italiano di abbigliamento da ciclismo Alè cycling affiancherà il team Marathon MTB nelle prossime stagioni SCOTT Racing Team. La collaborazione tra le due parti è stata confermata con piacere e prevede che Alé diventi fornitore tecnico ufficiale del team, accompagnando gli atleti in tutte le competizioni nazionali e internazionali.

La partnership nasce dalla condivisione di valori fondamentali come performance, innovazione, passione e attenzione ai dettagli. Alé è un brand che vive di una sola, autentica passione: il ciclismo, e lavora a stretto contatto con squadre professionistiche di altissimo livello, sviluppando capi tecnici pensati per rispondere alle esigenze reali degli atleti.

Per SCOTT Racing Team, questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e consolidamento nel segmento Mountain Bike. L’abbigliamento Alé garantirà agli atleti comfort, aerodinamica, traspirabilità e resistenza, elementi chiave per affrontare gare lunghe e impegnative.

Ivano Camozzi, presidente dello SCOTT Racing Team, ha dichiarato di essere entusiasta di dare il via a questa collaborazione, sottolineando che Alè è un punto di riferimento nel panorama dell’abbigliamento tecnico ciclistico. Anche Alessia Piccolo, Amministratore delegato Alè Cycling, ha espresso la propria soddisfazione per la partnership, definendola un progetto di valore strategico che rappresenta una mountain bike autentica, fatta di fatica, impegno e dure prestazioni.

La collaborazione sarà visibile fin da subito attraverso un nuovo design dell’abbigliamento ufficiale, che unirà l’identità SCOTT Racing Team con lo stile e il know-how tecnico di Alé. Il lancio dei kit e della squadra sono previsti per il mese di febbraio. Con questa nuova alleanza, SCOTT Racing Team e Alé guardano al futuro con ambizione, pronti ad affrontare insieme le prossime sfide sui campi gara più prestigiosi del calendario internazionale MTB marathon.