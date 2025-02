Aldo Tortorella: Partigiano, Comunista e Critico di FdI

Aldo Tortorella è morto a Roma all’età di 98 anni. Era un partigiano, noto col nome in codice Alessio, e un importante esponente del Partito comunista italiano (Pci) sotto la guida di Enrico Berlinguer. Arrestato dai fascisti, Tortorella riuscì a evadere e continuò a combattere nella Resistenza a Milano, reclutando studenti. Nacque a Napoli il 10 luglio 1926 e, dopo la liberazione dell’Italia, divenne caporedattore a L’Unità di Genova, per poi dirigere la redazione milanese e infine la direzione nazionale. Eletto deputato nel 1972, ricoprì la carica fino al 1994, diventando segretario della Federazione milanese del Pci e responsabile delle politiche culturali.

Tortorella si oppose al compromesso storico e alla svolta della Bolognina, diventando presidente del Pci dal 1990 al 1991, prima della trasformazione del partito in Partito democratico della sinistra (Pds). Restò attivo nei Democratici di sinistra (Ds) fino al 1998, quando decise di lasciare in dissenso con il governo D’Alema e l’intervento in Kosovo. Negli ultimi vent’anni della sua vita, fondò e guidò l’Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, e scrisse per “Critica marxista”.

Nel novembre 2022, in un editoriale, critico duro nei confronti di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, affermando che il nazionalismo esacerbato era il risultato del fallimento della globalizzazione. Sottolineò il pericolo dello sciovinismo fascista e criticò le politiche di Donald Trump, avvertendo del rielaborato passato degli ex-fascisti nel contesto attuale. La sua figura rimane un punto di riferimento per l’antifascismo in Italia.