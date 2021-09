Aldo Montano ha in qualche modo smentito Alfonso Signorini che, fra le pagine del settimanale Chi, aveva confessato che non sa quando finirà il Grande Fratello Vip parlando di “dipende dall’evoluzione del programma”.

Lo schermidore toscano, reduce da una medaglia olimpica a Tokyo 2020, al Corriere della Sera ha infatti spoilerato che il contratto col GF Vip scadrà il prossimo 13 dicembre.

“La chiusura è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare. Sono anche uno che sa stare alle regole. Però non siamo in galera, tutti noi abbiamo una soluzione d’emergenza nel caso non ce la facciamo a resistere: ci si fa cacciare e amen”.