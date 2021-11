Dopo il duro scontro che hanno avuto due settimane fa, Alex Belli e Aldo Montano hanno chiarito e adesso sono in rapporti civili. L’attore di CentoVetrine ha anche abbracciato il coinquilino, che però è rimasto quasi impassibile. Proprio di questo abbraccio ha parlato Olga, la moglie dello schermidore toscano, a Casa Chi.

“Se ha davvero fatto pace con Alex? Guarda, sicuramente ormai ha zero fiducia con lui. L’ho capito dalla sua mimica facciale quando lo ha abbracciato. Ho fatto la faccia del ‘vabbè lo devo fare perché non voglio avere un uomo con cui non parlerò più e quindi lo faccio’. Però si tratta di questo, non di un rapporto recuperato. Il fatto è che l’amicizia come prima non la recupererà mai. Mio marito non vuole fare scandali, scene e teatri, è finita qui per lui. Da oggi saranno tranquilli e basta così, un ‘ciao Alex, come stai? buona notte’. A parte questo però non ci sarà altro.

Ho visto che Manuel si fida tanto di Belli. Mah guarda, per me è una roba stranissima. Io vedo che Manuel è un ragazzo giovane ma molto intelligente, non lo so. Forse a lui fa comodo stare con Alex, ma tra di loro non vedo amicizia. A me sembra che tutti vedano che persona è veramente Alex, è un attore con tutti lì dentro. Un po’ anche con sua moglie anche un po’”.