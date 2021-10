Da quest’anno le opinioniste del Grande Fratello Vip possono regalare l’immunità a due concorrenti. La novità non è piaciuta a molti gieffini, Clarissa e Ainett infatti hanno già palesato il loro disappunto. Ieri notte anche Aldo Montano si è lamentato di Sonia Bruganelli e dell’immunità regalata nuovamente a Soleil Sorge. Secondo il campione olimpico Soleil dovrebbe essere nominabile almeno una settimana per subire il giudizio del televoto.

Aldo dice che Sonia non dovrebbe salvare sempre Soleil, la deve mandare in nomination che sicuro si salva. Mmm, ma scusa allora dovremmo fare lo stesso discorso con i preferiti della Casa che guarda caso son sempre gli stessi #gfvip — Fran✨cesca (@iolucetutenebre) October 2, 2021

Aldo il tuo discorso non fa una piega tranne che per un dettaglio: il pubblico dei reality non sa votare e negli anni abbiamo perso concorrenti che creavano dinamiche e non meritavano di uscire. L’ultimo in ordine di tempo? Proprio Andrea Casalino #GFVIP pic.twitter.com/JCx1U5Dfo6 — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 2, 2021

Aldo “se io gareggio contro un avversario, non viene uno dagli spalti a salvarlo”. Aldo per spiegare l’ingiustizia dell’ immunità @GrandeFratello @alfosignorini #gfvip — jemechoisis (@jemechoisis) October 2, 2021

La critica di Aldo Montano.

“E vabbè allora che mettano un occhio esterno che decide tutto. Arriveremo al punto che diranno ‘tu hai lavato i piatti, fatto le dinamiche e allora stai qui. Te hai avuto rapporti intimi e quindi bene stai pure te, tu invece non hai creato nulla ed esci. Soleil oggi sarebbe andata in nomination sicuro contro Davide. Non la salvate sempre e dai, la salvi una volta, due, tre poi basta, falla giocare. Tanto se piace il pubblico la salva, giusto? Perché è giusto che il televoto decida chi resta e chi va. Forse per il programma è giusto così. Però io se gareggio con un mio avversario non è che arriva uno dagli spalti che salva uno dei due”.

Anche Amedeo Goria ha concordato con Aldo Montano: “Hai perfettamente ragione, invece sono giuste le immunità che diamo qui dentro. Perché noi ci viviamo tutti i giorni e vediamo chi le merita“.

Fosse per me le opinioniste dovrebbero decidere anche 2 gieffini da mandare in nomination. Da anni dico che gli autori dovrebbero punire settimanalmente i comodini facendoli finire dritti al televoto. Il pensiero di Amedeo poi è la morte di ogni reality. Se le immunità fossero tutte in mano ai gieffini ci ritroveremmo salvi i soprammobili e in nomination i personaggi più controversi.

Già – per adesso – il GF Vip 6 non ha regalato le stesse gioie della scorsa edizione, ma vi immaginate la casa senza le principesse, Soleil, Samy, Ainett, Manila o Katia? Staremmo tutto il giorno a vedere Aldo Montano che si allena, Nicola che dorme su un divanetto e Carmen Russo che parla di Enzo Paolo e la piccola Maria.