Alex Belli la notte di Halloween si è scagliato contro Gianmaria Antinolfi ed ha anche accusato Aldo Montano di essere ipocrita e di esporsi poco. Ieri sera Alfonso Signorini ha anche mostrato un confessionale in cui l’attore attacca lo sportivo livornese: “Persone che fanno falsi sorrisi. Quand’è che esce fuori il vero Aldo Montano? C’è o invece vuole tenere l’aplomb del campione olimpionico. Io Alex Belli sono uscito allo scoperto e lui quando esce allo scoperto e mostra chi è davvero?”

Il toscano dopo aver visto il filmato di Alex ha risposto con delle frecciatine mascherate dall’ironia: “Avete fatto entrare troppo vino ieri sera. Stamani ci siamo parlati, ma lui non aveva questi toni. Adesso dovrà spiegarmi un po’ di cose. Io non ho nessun aplomb o forzatura, sono molto sincero. Sono così e credo che non posano dire di fingere. Hai recitato un po’ nel confessionale. Soprattutto visto che stamattina eri tranquillo con me. A me spiace per la recita che hai fatto. Tu dici che io voglio sempre far chiarire tutti e non sono me stesso? La verità è che per il lavoro che faccio ho sempre tenuto salde le squadre, sono uno sportivo, tu vieni da un altro mondo”.

… Alex ha qualcuno da aspettare al varco. Ed è fermamente convinto del fatto che anche Aldo non si stia mostrando per ciò che è in realtà. #GFVIP pic.twitter.com/lwEOLuJGbe — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021

Aldo Montano sul legame tra Soleil e Alex Belli.

Signorini ha chiesto ad Aldo Montano cosa pensa dei nuovi baci tra Alex e Soleil e del post sfogo di Delia Duran. Anche in questo caso il campione olimpico ha lanciato delle shade al coinquilino: “Come avete visto siamo due persone molto differenti.Anche io vengo qui da uomo sposato, ma il mio comportamento è completamente diverso. Le cose sono se le sono decise fin dall’inizio. Alex ha un suo modo in accordo con Delia e si esprime come vuole.Il mio modo è completamente differente, non lo potrei mai fare. Mi sembrerebbe una grossa mancanza di rispetto nei confronti di mia moglie“.

Ho la sensazione che Alex e Aldo ci regaleranno una litigata di quelle da ricordare.