Aldo Montano e Alex Belli oggi sono quasi arrivati alle mani dopo che lo schermidore toscano – con fare intimidatorio – è andato sopra l’attore e gli ha tirato un colpo sul braccio. “Dai vieni, vieni, fai la guerra. A te piace la guerra con la lingua? La lingua è il tuo campo“. Alex inizialmente è rimasto spiazzato, per poi dire “Aldo, ehi, dai. Il mio campo non è questo“.

Quelli che difendevano Aldo ora dove sono? Prima o poi ad Aldo gli cadrà questa lurida maschera del cazzo. 🤮🤢#gfvip

Giusto ieri sera durante la puntata in diretta, Alex Belli ha provocato così Aldo Montano: “Quand’è che esce fuori il vero Aldo Montano? C’è o invece vuole tenere l’aplomb del campione olimpionico?“. Tempo un paio d’ore e l’aplomb del campione olimpico l’ha decisamente perso.

“Io non ho nessun aplomb o forzatura, sono molto sincero” – ha risposto il toscano – “Sono così e credo che non posano dire di fingere. […] La verità è che per il lavoro che faccio ho sempre tenuto salde le squadre, sono uno sportivo, tu vieni da un altro mondo”.

Alex Belli e Aldo Montano, il confronto dopo lo schiaffo

“Io sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così” – ha iniziato Aldo Montano – “Vai a letto e il giorno dopo mi chiami, ci si vede qua e si parla qua così, faccia a faccia. Non me le fai vedere in confessionale le cose. Non me le fai vedere, hai capito? Non me le fai vedere. Allora tutta la tua amicizia, tutti i moschettieri che hai montato, erano una farsa“.

Alex Belli ha così replicato: “Anche i moschettieri litigano, porca tro**“. Ma le sue parole non hanno convinto lo schermidore: “Ma vaffan**lo, non in questo modo“.