Nonostante sia stato squalificato a dicembre, Alex Belli continua ad essere il vero protagonista (artistico-telepatico) di questo GF Vip. Ieri sera il ‘Man’ ha nuovamente lasciato lo studio dopo una lite con Aldo Montano. Durante una pausa pubblicitaria i due hanno avuto un battibecco e al rientro in diretta la sedia dell’attore di CentoVetrine è rimasta vuota.

“C’è una poltrona vuota ed è quella di Alex. – ha annunciato Signorini – Come mai se n’è andato? Mi dicono che poco fa c’è stata una discussione con Aldo. Vabbè vedremo se dopo tornerà qui con noi”.

Aldo Montano vs Alex Belli: la lite in diretta.

Pochi minuti dopo la sua uscita, Belli ha fatto un comeback artistico: “Come mai sono uscito? Ma no, ormai è una diatriba atavica con il nostro Aldo Montano, che mi provoca e di conseguenza io rispondo. Ascolta Aldo mi hai provocato tu. La verità è che mi ha provocato lui. L’abbiamo chiusa? Io l’ho chiusa. Se tu hai qualcosa con me. Sappiamo tutti quello che sei, lo sappiamo. Sei capace soltanto ad alzare sempre le mano ecco quello che sei“.

Aldo Montano però non è rimasto in silenzio ed ha replicato alle accuse di Alex: “Non è assolutamente andata così. Ti sei alzato tu e mi hai messo un dito in faccia. Ma cosa stai raccontando? Ragazzi ma dai scusatemi è. Dai ma avete visto anche voi. Ma chi ti ha provocato? Ma cosa cavolo stai dicendo? Ti sei alzato e poi te ne sei andato. Tu apri e chiudi quando vuoi. Ti sei alzato e mi hai messo il dito in faccia. Tu sei un uomo piccolo così, sei un ometto. Sei ridicolo Alex, ridicolo, davvero sei soltanto un ridicolo e basta smettila“.

In pratica creano più dinamiche questi ex gieffini che alcuni comodini nella casa (ogni riferimento a Francesca Salamme è puramente casuale).