Dopo le prime settimane in cui si era fatta terra bruciata intorno, Soleil Sorge ultimamente ha recuperato diversi rapporti al GF Vip. L’unico che proprio non sembra interessato ad interagire con l’influencer è Aldo Montano, ma l’antipatia pare sia reciproca. Ieri notte dopo la diretta Soleil si è appartata in veranda con Katia Ricciarelli ed ha lanciato una shade allo sportivo. Secondo la Sorge il bel toscano avrebbe rosicato visto che non l’ha potuta nominare.

“Stasera Aldo Montano era un po’ in difficoltà avete visto? Gli hanno tolto la sua nominata preferita. Chi? Ma ovviamente io. Stasera non mi ha potuta nominare, che strano deve essere stato per lui. Dico questo perché quando ha potuto mi ha sempre nominata. Non c’è nulla di male, era soltanto una constatazione. Sì, è vero che non abbiamo legato molto e non parliamo tanto questo certamente”.

Soleil: “Aldo era in difficoltà. Gli hanno tolto la sua nominata preferita” Katia: “cioè?”

Sole: “io”#gfvip pic.twitter.com/3tcg4NCAye — ♡✨🐍ᴀʟᴇssɪᴀᴏʀʟᴀɴᴅɪ🪐✨♡ (@nickianarinika) October 26, 2021

“Aldo Montano mi fa proprio ca**re”.

Katia Ricciarelli ha sempre avuto un buon rapporto con Aldo Montano e con lui ha condiviso anche l’esperienza de La Fattoria. La cantante anche ieri sera ha preso le parti dell’amico e oltre ad avergli fatto i complimenti per il suo modo di fare, ha poi aggiunto che è un vero belloccio: “Però a parte le nomination, stasera era davvero bellissimo. Poi con quel completo blu che aveva addosso stava bene sul serio“. Soleil anche in questo caso ha tirato fuori la sua lingua biforcuta: “Oddio, secondo me no. Cioè io non riesco proprio a vederlo così. A me proprio fa ca***e“.

Sarà un comodino al GF Vip, potrebbe anche stare antipatico, ma io non userei le stesse parole di Soleil…



Nei giorni scorsi la Sorge aveva già riservato delle parole non bellissime al coinquilino: “Qui siamo tutti a dire che Aldo è bravo, ma fa delle cose totalmente fuori luogo. Perché io divento cattiva, invece lui viene visto come uno che dice quello che pensa. Lui è maleducato, dice parolacce, si comporta in dei modi… Fa la sauna poi va a farsi il bagno sudato. È goliardico in modo immaturo, non è tutto questo granché di persona. Quindi non capisco perché a lui sia permesso un po’ tutto e riesca comunque a passarla liscia“.

#GFVIP Ora ci si mettono anche le fans di Aldo Montano a fare la “guerra” a Soleil

Ah ma certo: se il loro beniamino è un comodino della Foppapedretti in Casa non è colpa nostra, quindi ecco perché parlano di Sole — Rossella 51%🚀💖 (@Scarlett9413) October 26, 2021