Ormai i gieffini si sono resi conto che il GF Vip verrà prolungato oltre il 13 dicembre. Ieri notte Davide Silvestri e Francesca Cipriani hanno detto di essere in ansia e di pensare ad un possibile abbandono del reality. Poco dopo anche Aldo Montano ha parlato del suo futuro nel programma di Signorini.

“Sì è ovvio che andrà oltre la prossima settimana. Io non so questo mestiere, questa esperienza cosa ti può portare in termini lavorativi. Quello che voglio dire è ‘tre mesi sono abbastanza per portare a qualcosa? Forse sono meglio sei?’. Io questo non lo so davvero e sono in una posizione, purtroppo o per fortuna, per cui non mi interessa troppo. Sono stato chiamato qua per fare un’esperienza e portare la mia persona qua dentro. Finisce, finirà, non sono del mestiere diciamo.

Comunque Olga già sa tutto. Il 18 novembre per il mio compleanno ha fatto un video e ho riconosciuto la casa dei nonni in Russia. Adesso lei è in Russia, già stava in Russia a novembre. L’avevano già avvisata che sarebbe durato in eterno il programma e lei ha preso e se n’è andata”.