Grande sportivo, ma diciamo la verità, al GF Vip Aldo Montano non ha creato dinamiche rilevanti, se non la lite (ai limiti dello scontro fisico) con Alex Belli. I due hanno iniziato il loro percorso al Grande Fratello Vip da amici, ma dopo la violenta discussione non sono più riusciti a ricostruire il rapporto che avevano prima. Per questo un giornalista di Chi ha chiesto allo sportivo toscano se tornerà mai ad essere amico del ‘man’. Aldo è stato chiaro e ha dichiarato che lui e Belli difficilmente saranno amici fuori dal reality ed ha anche lanciato una shade dicendo che con Alex è tutto troppo ‘pittoresco‘ (io avrei usato ‘artistico-telepatico‘).

“Direi che per come stavano andando le cose con lui lo scontro era inevitabile. Con lui è tutto troppo pittoresco. Le sue reazioni sono sempre troppo plateali. La delusione ti fa rompere quella fiducia che si era instaurata all’inizio, quindi basta. Non torneremo amici. Ma tranquilli che non muore mica il mondo. Le amicizie vere che ho creato sono altre. Sicuramente fuori ritroverò Manuel Bortuzzo, ma anche Gianmaria. A parte loro mi incuriosisce tanto Barù. Ammetto che mi piace molto. Penso sia ironico. Mi piace tanto come parla, è tagliente ma mai volgare. Spero in studio di farci due chiacchiere”.

Alex, Aldo e Manuel… si stanno conoscendo e stanno imparando a volersi bene. È l’inizio di una grandissima amicizia? #GFVIP pic.twitter.com/KLWmMMzS2S — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2021

Aldo non usa mezze parole nei confronti di Alex: ecco il suo pensiero sulle vicende che lo hanno coinvolto nella Casa… #GFVIP pic.twitter.com/a9SKr8SJk1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

Aldo Montano, il messaggio per Gianmaria.

Dopo aver visto Antinolfi deluso per com’è finito – ancora prima di iniziare – il flirt con l’ultima gieffina entrata (di cui nessuno ricorda il nome), Aldo Montano ha voluto dedicare un tweet all’amico: “Giammy tu solo sai quanto vali, guarda avanti, cammina come stai facendo sempre a testa alta, hai messo sempre il cuore in tutto ciò che hai fatto ed io sarò sempre tua parte con il cuore“.